Entre vários temas, Deco voltou a deixar elogios a João Félix e a João Cancelo, dois internacionais portugueses que chegaram ao Barcelona no último dia do mercado por empréstimo de Atlético de Madrid e Manchester City, respetivamente.



«O importante é o que estão a acrescentar à equipa. No caso do Cancelo, é um jogador com experiência, que tem jogado a um nível alto há muitos anos e que domina bastante a sua posição. O Félix é mais do mesmo, mais jovem [que Cancelo], mas com experiência no Benfica, Atlético e Chelsea. São jogadores que trouxeram coisas importantes à equipa, mas ainda é cedo para falar de tudo. Neste momento estão a ajudar o Barcelona que é o que importa», referiu, em entrevista ao Mundo Deportivo.



O avançado leva, lembre-se, três golos e uma assistência em oito jogos pelos blaugranas enquanto o lateral tem como registo dois golos e uma assistência no mesmo número de jogos.