O Barcelona perdeu com o Girona por 4-2 e após o encontro Deco abordou as possíveis contratações, a título definitivo, de João Cancelo e de João Félix. O diretor desportivo dos catalães contradisse Laporta e Xavi e afirmou que os blaugrana têm é de pensar em ganhar jogos.

«Antes de falar dos Joões temos de ganhar jogos. 2023 ainda nem chegou ao fim e sabemos o que temos de fazer, estamos mais preocupados com o dia a dia. Estamos contentes com Félix, mas este não é o momento certo»

O Barcelona está no quarto lugar do campeonato, com 34 pontos, e está agora a sete do Girona, que é líder da liga espanhola.