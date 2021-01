Sorte para a equipa da casa e azar – ou excesso de pontaria – dos visitantes. Em pouco mais de seis segundos, a bola foi à trave da baliza defendida pelo Portugalete por… três ocasiões.

O lance deixou em desespero a formação do Arenas Club, que, ainda assim, chegaria à vitória por 1-0 na manhã de domingo, em jogo da 11.ª jornada do grupo G2 da Segunda División B, o terceiro escalão do futebol espanhol.