O jogador espanhol Denis Suárez veio desmentir as declarações do presidente do Celta de Vigo, que o acusou de ser traidor por não querer deixar o clube de Vigo.

Carlos Mouriño arrasou o médio de 28 anos, afirmando que Suárez está «há um ano a fazer uma campanha de desprestígio ao clube» por não querer deixar o clube e estar a criar um conflito interno.

O internacional espanhol já veio responder às acusações do presidente do Celta, dizendo que há meses que está a sofrer pressões por parte de Mouriño.

«Hoje o presidente deu uma conferência de imprensa sobre a minha situação e quero esclarecer algumas coisas sobre as suas falsas declarações. Há alguns meses ameaçou-me assim: 'Vou fazer com que Balaídos assobie para ti'», escreveu o jogador formado no Barcelona, nas suas redes sociais.

Suárez defende-se da acusação de não querer sair do clube, afirmando que nunca teve conhecimento de propostas para sair do clube e desafia Carlos Mouriño a divulgar os documentos que comprovem as abordagens.

«Nunca soube de tais propostas. Convido o presidente a mostrar publicamente os documentos dessas ofertas e da minha recusa. Houve uma proposta apresentada por mim mas não houve acordo entre as partes», acrescentou.

Denis Suárez chegou ao Celta de Vigo em 2019 proveniente do Barcelona, custando 12,9 milhões de euros ao clube da cidade de Vigo.