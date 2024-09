Thibaut Courtois saiu com mazelas do dérbi de Madrid. O guarda-redes belga tem uma lesão no adutor da perna esquerda, informou o Real Madrid esta segunda-feira.

Segundo a imprensa espanhola, o guardião dos «merengues» só deverá voltar após a paragem para os jogos das seleções.

Courtois mostrou dificuldades físicas na segunda parte da partida e chegou mesmo a pedir aos colegas da defesa para bater os pontapés de baliza.

O belga, que já passou pelos «colchoneros», foi um dos grandes focos do dérbi. Courtois provocou os adeptos após o golo de Militão e estes atiraram vários objetos para dentro de campo – alguns até na direção do jogador –, levando à interrupção do jogo durante mais de 15 minutos.

No final da partida, refira-se, Diego Simeone criticou a postura de Courtois.