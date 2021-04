O presidente do Valência, Anil Murthy, pediu ao homólogo da Liga espanhola, Javier Tebas, para investigar «até às últimas consequências» os alegados insultos racistas a Diakhaby no jogo contra o Cádiz, do último domingo, noticia a EFE.



Tudo começou aos 29 minutos do duelo entre as duas equipas. Na sequência de um livre a favor da equipa da casa, Cala e Diakhaby trocaram argumentos dentro da área, levando, posteriormente, o francês a percorrer meio-campo para interpelar o adversário.



Depois de serem separados pelos restantes, o defesa do emblema «che» viu cartão amarelo e esteve vários segundos a explicar ao árbitro o que tinha acontecido. De seguida, Diakhaby recusou permanecer em campo e foi acompanhado por todos os colegas de equipa.



Após um interregno de 20 minutos, durante o qual o Valência alega que o árbitro deu conta das implicações de que um abandona acarretaria, embora a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) já tenha desmentido essa versão.



Esta segunda-feira, o treinador do Real Madrid, Zidane, reagiu ao que se passou em Cádiz e ainda que tenha admitido não estar na posse dos detalhes, apelou à prática de «tolerância zero» para qualquer expressão racista num campo de futebol.