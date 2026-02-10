Talvez seja um facto pouco conhecido, mas Diego Capel jogou na formação do Barcelona antes de despontar no Sevilha. Capel tinha apenas 12 anos quando chegou à formação da La Masía por intermédio de um olheiro.

«Estava a jogar um torneio de futsal de 24 horas na minha vila. Era o meu primeiro torneio, com clubes de bairro. Quando terminou, o meu treinador disse-me que havia um homem que queria falar comigo. Ele apresentou-se como olheiro do Barcelona em Almería e foi ele quem me descobriu. Estou-lhe eternamente grato, se não fosse ele, talvez não estaria aqui», começou por dizer, em entrevista ao podcast Offsiders.

Capel acabou por mudar-se para Barcelona, mas depois de seis meses alega ter sofrido de depressão. «Sentia muita falta da minha família. Acho que hoje em dia as coisas são diferentes. As crianças levam as suas famílias. Eu nem tinha telemóvel. Deram-me um Alcatel, que era uma porcaria, para ligar para os meus pais. E essa era a minha rotina diária. À noite, conversava com a minha mãe e chorava muito. Depois de cinco ou seis meses, decidi voltar para minha aldeia», afirmou.

Natural de Albox, uma vila perto de Almería, Capel teve uma mudança brusca de vida. «La Masía era um ambiente familiar. Estava perto de Andrés Iniesta ou Víctor Valdés, almoçava com o Fábregas», jogadores que veio a reencontrar nas seleções jovens de Espanha.

Diego Capel, de 37 anos, recordou também com saudade a passagem pelo Sporting, entre 2011 e 2015.

«Fui para um clube de onde saiu Cristiano Ronaldo, Futre ou Nani. No primeiro jogo que faço, tive uma exibição de loucos e 40 mil pessoas cantaram o meu nome. Disse para mim: 'O que é isto? Que bonito'. Sais do Sevilha e pensas que não vais viver o mesmo, mas cheguei a um clube com uma massa social espetacular. Fiquei lá quatro anos. No primeiro ano cheguei à meia-final da Liga Europa, joguei a final da Taça de Portugal e fui considerado o melhor jogador numa Liga onde estavam James Rodrigues, Hulk, Gaitán ou Aimar. «A nível pessoal abriu-me muito a mente, cresci muito», completou.