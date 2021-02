O treinador holandês Ronald Koeman falou sobre os primeiros meses à frente do Barcelona numa entrevista à The Athletic, com grande destaque para a vontade expressa por Messi de deixar o clube no início da época.

O técnico holandês que também treinou o Benfica assume que o astro argentino mostrou vontade de abandonar o único clube que representou enquanto sénior, e revela ter dito que teria de ser o clube a resolver um problema que não era dele.

«Foi um momento difícil porque ele continua a ser o melhor, mas estava chateado com certas situações. Não estava contente numa equipa que tinha perdido 8-2 com o Bayer Munique nos quartos de final da Champions», começa por recordar Koeman.

«Claro que estava chateado e queria ir embora. Quando cheguei, a primeira coisa que disse foi que a questão do Messi não era um problema meu, mas sim dele e do clube, eles é que tinham de o resolver», acrescenta.

De resto, Koeman diz que teve uma conversa em casa de Messi, na qual lhe explicou os planos que tinha para ele, e garante não ter qualquer problema com o argentino.

«Temos uma excelente relação profissional, como tenho com todos os jogadores. Mas ele é o capitão, claro que tenho de falar mais com ele», nota, não conseguindo garantir a permanência do argentino depois desta época. «Tenho esperança que ele fique, mas não estou confiante».

Koeman falou ainda sobre outra polémica na sua chegada ao conjunto blaugrana, a dispensa de Luis Suárez, que assinou pelo At. Madrid e é agora o melhor marcador do campeonato.

«O meu trabalho é tomar decisões. Quando chegámos tínhamos a nossa opinião e alguma informação de fora. Se as decisões correm bem, ótimo, se não correm tão bem, é importante que seja à minha maneira», começou por defender.

Ainda assim, Koeman garante não estar arrependido de ter decidido dispensar o avançado uruguaio.

«Estamos a mudar o clube. Claro que teria sido melhor que Suárez tivesse assinado pela Juventus do que pelo At. Madrid, porque assim continua na liga espanhola. Mas tínhamos de tomar uma decisão, que era dura, e fizemo-lo com o máximo respeito pelo jogador. Continuo a achar que tomei a decisão certa», assegura.