O Real Madrid precisou de ir ao mercado contratar um guarda-redes depois de Courtois ter sofrido uma grave lesão durante um treino no início de agosto. Bono revelou que foi a primeira opção para a baliza dos merengues e explicou por que razão não se mudou para o Bernabéu.



«Disseram-me que inicialmente era a primeira opção, mas depois de analisada a situação, iria perder muitos jogos porque tenho a CAN. Além disso, o Real Madrid tinha outras opções», referiu, aos microfones da rádio «Canal Sur».



Além de Real Madrid, também Bayern Munique esteve interessado no internacional marroquino. «Do Bayern pediram-me para esperar, disseram-me que iam fazer uma oferta. Mas ao mesmo tempo estavam a sondar outros nomes. E claro, entendi que os clubes não querem gastar. É difícil gastarem em pessoas de 32 anos como eu», contou.



Bono acabou por deixar o Sevilha e mudar-se para o Al Hilal de Jorge Jesus e Rúben Neves e o Real Madrid contratou Kepa por empréstimo.