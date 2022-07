Domingos Duarte foi apresentado oficialmente como jogador do Getafe. O internacional português deixa assim o Granada, clube que representou nas últimas três temporadas.

Em conferência de imprensa, o defesa de 27 anos referiu que o clube espanhol lhe apresentou um projeto ambicioso, o que o fez assinar pelo emblema dos arredores de Madrid.

«O Getafe apresentou-me um projeto ambicioso, com o qual querem fazer coisas bonitas, e o compromisso comigo desde o momento em que me disseram fez-me decidir vir para cá. Foi acordado em dois ou três dias e é muito importante quando se vê que o clube me quer realmente aqui», contou o defesa central.

Formado no Estoril e no Sporting, Domingos Duarte vai continuar a sua carreira em Espanha, onde já representou o Deportivo da Corunha e o Granada.