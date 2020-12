Com o Barcelona a atravessar uma crise desportiva sobretudo ao nível dos resultados, o dono do Almería, Turki Al-Sheikh revelou ter a solução. Segundo o saudita, a contratação de Darwin Núñez seria «remédio mágico» para os blaugranas.



«Este jogador teve uma ligação comigo e tenho sentimentos paternais para com ele. Foi uma das minhas descobertas e penso que é um 'remédio mágico' para o ataque do Barcelona, eles deveriam ter isso em conta», escreveu numa publicação nas redes sociais na legenda a uma foto com o avançado do Benfica.



Recorde-se que o internacional uruguaio representou o clube espanhol durante uma época - marcou 16 golos em 32 jogos - antes de ser contratado pelos encarnados.