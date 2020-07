Época de sonho para Rui Silva e Domingos Duarte. O Granada fechou a Liga espanhola 2019/20 com uma goleada (4-0) na receção ao Athletic Bilbao e garantiu uma presença histórica na próxima edição da Liga Europa.



O conjunto andaluz precisava de vencer e esperar que o Getafe não ganhasse. Pois bem, a tarefa da equipa de Diego Martínez foi simples: goleou com tentos de Soldado, Puertas, Fernández e Montoro.



O Getafe perdeu na visita ao terreno do Levante de Hernâni e Vezo. O conjunto de Madrid viu o VAR anular-lhe dois golos e Mata desperdiçar uma grande penalidade, acabando por sofrer o 1-0 no último minuto. Um final de época de frustração para Bordalás que passou quase toda o campeonato em lugares de apuramento para a Europa.



Gonçalo Guedes saiu lesionado aos 22 minutos na visita do Valência a Sevilha. Foi já sem o português em campo e com Thierry no banco (jogou oito minutos) que os andaluzes chegaram ao golo do triunfo por Reguilón - Rony Lopes não foi utilizado por Lopetegui.



O emblema «che» foi a maior desilusão da temporada: acabou em 9.º lugar.



Na luta pela descida o Celta de Vigo visita a Catalunha para jogar com o Espanhol, mas com um olho no Leganés-Real Madrid. Os galegos empataram sem golos no Cornellà-El Prat e viram as duas formações de Madrid empatar. Assim, o Celta garante a permanência in extremis.



Nota ainda para o empate a duas bolas entre Valladolid e Maiorca, já despromovido.