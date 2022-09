Nico Williams estreou-se nos convocados da seleção espanhola. O jogador do Athletic, que poderá jogar o primeiro jogo por «La Roja» contra a Suíça precisamente no mesmo dia em que o seu irmão, Iñaki, tem a possibilidade de se estrear pelo Gana.



O futebolista de 20 anos abordou o racismo no futebol e frisou que «ninguém nasce racista», defendendo que é uma questão de educação.



«Os racistas são grupos pequenas que têm de ser erradicados. No geral as pessoas ajudam quem chega a Espanha de outros países. Se já senti racismo no futebol? Por sorte, não. Mas sei que o meu irmão já está mais familiarizado com isso. Acho que as pessoas pensem sobre o que fazem e que tudo acabe», começou por dizer, em entrevista à Marca.



«É uma questão que começa desde cedo. Ninguém nasce racista. É uma questão de educação em casa, na escola e só assim o racismo vai começar lentamente a desaparecer», acrescentou.



Nascido em Pamplona, Nico Williams é filho de ganeses que emigraram para Espanha. Um facto que o próprio fez questão de lembrar.



«Os meus pais são os meus heróis. (...) Eles viveram momentos muito duros no deserto. Quando fomos de férias para o Dubai, a minha mãe pisou a areia e sentiu-se muito triste por tudo o que teve de viver no deserto do Saara. Viveram momentos desagradáveis, mas sempre estarei aqui para a ajudar. Quero que sinta orgulho no seu filho», frisou.

Espanha defronta a Suíça a 24 de setembro e joga em Braga contra Portugal no dia 27. Ambos os encontros são referentes à Liga das Nações.