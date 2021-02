Num jogo com três portugueses de início, Eibar e Valladolid empataram a uma bola.



O conjunto da casa, que contou com Paulo Oliveira e Rafa Soares na equipa titular, sofreu primeiro. Roque Mesa marcou de penálti aos sete minutos e deu vantagem à equipa de Jota - jogador cedido pelo Benfica foi titular.



No entanto, a formação basca igualou por Kike aos 23 minutos.



Assim, as duas equipas continuam igualadas na classificação no antepenúltimo lugar, ambas com 21 pontos.