O futebolista argentino Lionel Messi foi o grande protagonista do Barcelona-Eibar deste sábado, com quatro dos cinco golos da goleada por 5-0 dos catalães para a liga espanhola. No rescaldo do jogo, o clube derrotado não poupou o elogio ao adversário. Ao número dez do Barcelona.

«Não nos resta outra escolha a não ser levantarmo-nos e aplaudirmos», escreveu o Eibar, numa nota oficial através das redes sociais, este sábado.

O Barcelona somou a quarta vitória seguida na primeira liga espanhola, ante o clube no qual joga o defesa português Paulo Oliveira, que foi suplente não utilizado. Do lado da formação de Camp Nou, Nélson Semedo atuou nos 90 minutos.

Te sufrimos.

Te padecemos.

Te sobrellevamos.

Y no nos queda otra que ponernos en pie y aplaudirte.

🔝 @TeamMessi 🔝 pic.twitter.com/6md5L4ZSE3 — SD Eibar (@SDEibar) February 22, 2020

