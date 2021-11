Com Rui Silva na baliza, o Betis foi ao Manuel Martínez Valero bater o Elche por 3-0, em jogo da 14.ª jornada da Liga espanhola.



Os andaluzes fizeram uma primeira parte de grande nível e aos 37 minutos já venciam por 3-0. Juanmi abriu o marcador aos 12 minutos e aos 24, William José fez o 2-0 de grande penalidade. Volvidos três minutos, Nabil Fekir colocou um ponto final no encontro com novo golo.



Na segunda metade o Betis ficou reduzido a dez elementos após Bellerín ter visto cartão vermelho direto. Manuel Pellegrini apenas lançou o internacional português William Carvalho aos 80 minutos.



Esta vitória permitiu ao Betis isolou-se no quinto lugar da Liga espanhola com 24 pontos. Por sua vez, o Elche somou o sexto encontro sem vencer e no final, prescindiu de Fran Escribà, treinador responsável pela subida de divisão na época anterior. O técnico de 56 anos, adjunto de Quique Flores na passagem pelo Benfica, foi despedido horas após o jogo.