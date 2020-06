Cinco jogos depois, o Getafe regressou às vitórias na Liga espanhola, ao bater esta noite a Real Sociedad, por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da prova.

Num duelo europeu bem quentinho, o emblema de Madrid, a jogar em casa, adiantou-se no marcador aos 20 minutos, através de um penálti de Jaime Mata.

Januzaj empatou para os bascos aos 55 minutos, mas Jaime Mata bisou a sete minutos do fim para dar os três à equipa madrilena.

Com este resultado, o Getafe está agora no quinto lugar, com 52 pontos. Já a Real Sociedad está em sétimo, com 47.