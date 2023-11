O agente de Mauro Icardi, Elio Letterio Pino, referiu, em declarações à FANATİK, que está em conversações com o Real Madrid para uma possível transferência do jogador, apesar de ainda não ter sido apresentada qualquer proposta oficial.

«Estou em Madrid agora (esta sexta-feira). O Real Madrid não fez nenhuma oferta oficial ou não oficial por Icardi. Mas estamos a falar com os responsáveis ​​do Real Madrid», referiu o representante do futebolista.

Mauro Icardi, de 30 anos, está a fazer a segunda temporada no Galatasaray. Esta época, o avançado argentino já leva 15 golos e três assistências.

Em Espanha, a imprensa especializada diz que o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti aprecia as qualidades do jogador.