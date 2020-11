O Sevilha venceu o Huesca, fora, por 1-0.

A equipa de Julen Lopetegui precisou de esperar pela parte final do encontro para chegar ao golo, com o antigo treinador do FC Porto a lançar Youssef En-Nesyri aos 74 minutos. O marroquino apontou o único golo do jogo aos 83 minutos, ao corresponder a uma assistência de Lucas Ocampos.

Com este triunfo, o Sevilha chega aos 16 pontos e reocupa o quinto lugar da liga espanhola, que é liderada pela Real Sociedad e At. Madrid. Ambos têm 23 pontos, mas os colchoneros têm uma partida a menos, tal como o Sevilha.