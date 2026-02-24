Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, considera que a suspensão provisória de Gianluca Prestianni, pelo alegado insulto racista a Vinícius Júnior, vai «criar muitíssimos problemas», escusando-se a dizer se a decisão da UEFA foi justa ou injusta.

«Particularmente, não é um problema nosso, mas é sim um problema no geral, porque esta sanção cria uma série de problemas importantes. Não digo que seja justa ou injusta, digo que vai criar muitíssimos problemas», defendeu o líder dos colchoneros.

O jogador argentino do Benfica foi suspenso provisoriamente pela UEFA, no âmbito de inquérito disciplinar que ainda decorre sobre o alegado insulto racista dirigido a Vinicius Júnior no jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, e vai falhar o encontro da segunda mão com o Real Madrid, marcado para esta quarta-feira.