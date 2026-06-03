Enrique Riquelme, candidato à presidência do Real Madrid, anunciou esta quarta-feira que, se vencer as eleições, Erling Haaland e Rodri, ambos do Manchester City, serão reforços dos «merengues».

O empresário espanhol fez o anúncio no programa «El Hormiguero», enquanto segurava uma camisola do Real Madrid com o nome do avançado norueguês.

«Se eu for eleito, Haaland jogará no Real Madrid. Rodri? Também será jogador, farei qualquer coisa para o trazer. (...) Se eu for presidente do Real Madrid, o Rodri vai jogar pelo Real Madrid. Ele é um grande jogador, espanhol, vencedor da Bola de Ouro e um perfil que o Real precisa. Comigo como presidente, o Real Madrid terá um espanhol no Mundial.»

«Assinei uma garantia pessoal minha; se eu não cumprir, pagarei cem por cento da quota total dos 100.000 sócios do Real Madrid. O Haaland tem uma cláusula e quer vir para Madrid.»

Riquelme aproveitou, ainda, para prometer um treinador de renome, garantindo que esse não será José Mourinho, que foi confirmado oficialmente por Florentino Pérez à mesma hora. «Mourinho é um bom treinador, mas o perfil do nosso projeto é totalmente diferente. Não gosto do Mourinho para o meu projeto. Tenho outro treinador.»

«Vou trazer um enormíssimo treinador, aquele que os adeptos do Real Madrid querem... e não é José Mourinho», garantiu, assumindo ainda que espera revelar o nome na «sexta-feira ou sábado».

Recorde-se, também, que Riquelme já anunciou Raúl González como diretor desportivo e Fernando Hierro como diretor da academia.