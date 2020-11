O Racing Murcia, equipa da quarta divisão espanhola, surpreendeu ao anunciar a contratação de Joleon Lescott.

O antigo internacional inglês vai interromper a reforma, aos 38 anos, para disputar um jogo apenas: o duelo da Taça do Rei com o Levante, do principal escalão.

«Temos amigos em comum e ele queria voltar a jogar, embora não a nível profissional», explicou o presidente do Racing, Morris Pagniello, em entrevista à Onda Cero, na qual assumiu a estratégia de «contratar jogadores já retirados para dar visibilidade ao clube».

O líder do emblema da quarta divisão espanhola adiantou ainda que tentou a contratação de Samuel Etoo, mas que a proposta foi rejeitada pelo camaronês.