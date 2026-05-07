O clima no Real Madrid piora a cada dia e hora que passa. Depois de, na quarta-feira, os futebolistas Federico Valverde e e Aurélien Tchouaméni terem protagonizado um desentendimento com empurrões e discussão durante o treino, esta quinta-feira o desentendimento acentuou-se, com os médios a chegarem a vias de facto. Segundo disseram fontes dos merengues à agência noticiosa EFE, o uruguaio teve mesmo de ser hospitalizado na sequência da altercação com o companheiro de equipa.

Segundo fontes do Real ouvidas pela EFE, Valverde terá escorregado e batido com a cabeça numa mesa que estava situada no centro do balneário do centro de treinos do clube, em Valdebebas, nos arredores de Madrid. O uruguaio e vice-capitão, de 27 anos, foi levado ao hospital e, depois, seguiu para a sua residência, numa altura em que o clube ainda não se pronunciou oficialmente, a exemplo dos dois visados.

De acordo com o jornal Marca, o confronto entre os dois médios foi descrito internamente como «o mais grave já visto em Valdebebas», o centro de treinos do Real Madrid.

A mais recente confusão entre os dois médios aconteceu no balneário quando, segundo o AS, o uruguaio se recusou a cumprimentar o francês. Os dois discutiram, o que levou à intervenção de vários jogadores do plantel, sem que tenha sido impossível evitar o confronto físico. Valverde ficou com marcas e teve mesmo de receber pontos no hospital, onde chegou acompanhado pelo treinador Álvaro Arbeloa.

O jornal Marca refere ainda que o incidente motivou uma reunião de emergência no balneário com a presença de José Ángel Sánchez, um dos administradores do emblema merengue, além da abertura de processos disciplinares para Valverde e Tchouaméni.

Isto acontece a três dias do jogo com o Barcelona (domingo, 20h) para o clássico da 35.ª jornada da Liga espanhola, que pode confirmar a revalidação do título por parte dos catalães. O Barcelona é líder com 88 pontos e o Real Madrid é segundo classificado com 77.

Uma semana cheia de casos e instabilidade

As altercações entre Valverde e Tchouaméni acentuam uma época de instabilidade do Real Madrid, que, de acordo com a imprensa local, viu esta semana Álvaro Carreras, antigo defesa esquerdo do Benfica, receber uma chapada num treino do alemão Antonio Rüdiger.

A polémica também incidiu no avançado francês Kylian Mbappé, criticado por ter sido visto fora de Espanha com a namorada enquanto recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, enquanto Dani Ceballos foi afastado das convocatórias por decisão técnica e entrou em conflito com Arbeloa.