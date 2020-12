Continuam a sair excertos do documentário «Colgar las alas» que a Movistar fez sobre Iker Casillas.

Desta vez, foi o testemunho de Xavi Hernández que foi dado a conhecer e que dá a conhecer um pouco do humor do antigo guarda-redes do FC Porto.

O antigo capitão do Barcelona, que partilhou as maiores conquistas pela seleção espanhola com Casillas, recorda a mensagem que enviou ao amigo após este ter sofrido o enfarte.

«Vi que ele estava ligado no Instagram e enviei-lhe uma mensagem: ‘Iker, diz-me só se estás bem’. E ele respondeu-me ‘estava assim’ e meteu um emoji de uma caveira», confidencia.