O Valência não está a atravessar um bom momento, não vencendo desde do início de outubro e ocupando um modesto 10.º lugar na Liga Espanhola.

Ora, os adeptos do emblema espanhol não perdoaram, e associaram Jorge Mendes como o principal causador da instabilidade no clube che. Na noite desta terça-feira, um grupo de adeptos colocou na cidade uma tarja com imagem do português na figura da mítica personagem do filme «O Padrinho», com seguinte mensagem: «Contra a máfia de Mendes.»

Este protesto prende-se com a gestão do proprietário Peter Lim à frente do Valência e estreita relação com Jorge Mendes, seu amigo pessoal e parceiro de negócios de há vários anos, que levaram, por exemplo, João Cancelo ou Gonçalo Guedes para o clube.