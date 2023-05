Com Samu Costa na segunda parte (e com Dyego Sousa no banco), o Almería perdeu este sábado em casa do Osasuna, por 3-1, em jogo da jornada 34 da La Liga.

Ante Budimir (46m), Abde Ezzalzouli (51m) e Moi Gómez marcaram para a equipa da casa, Lazaro reduziu nos descontos para 3-1.

O Osasuna está, à condição, no nono lugar do campeonato espanhol, ao passo que o Almería é 14.º.

Mais cedo, a Real Sociedad marcou passo na luta pela Liga dos Campeões, ao empatar na receção ao Girona, 2-2.

O clube basco entrou com tudo e já vencia por 2-0 aos 24 minutos, fruto dos golos de Oyarzabal, de penálti, e David Silva.

No entanto, a formação catalã chegou ao 2-2 ainda antes do intervalo: Yan Couto, ex-Sp. Braga, reduziu para 2-1, Stuani fez o 2-2 aos 45+3 minutos.

A Real Sociedad continua no quarto lugar da tabela classificativa, mas pode ver os adversários que vêm atrás reduzir distâncias. O Girona é sétimo.