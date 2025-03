O Valência assegurou três pontos importantíssimos na luta pela permanência, este domingo, na receção ao Maiorca (1-0), a contar para a 29.ª jornada do campeonato espanhol.

André Almeida foi titular pela equipa «ché», enquanto Samu Costa começou de início nos visitantes e Chiquinho não saiu do banco.

O único golo da partida teve mesmo participação portuguesa. Aos 50 minutos, André Almeida arrancou com a bola no meio-campo, percorreu alguns metros e serviu Diego López, que bateu Dominik Greif com um remate bem colocado.

O Valência sobe, à condição, ao 15.º lugar e passa a ter 31 pontos, quatro acima da zona de despromoção. Já o Maiorca, falha a possibilidade de subir a sétimo e mantém-se com 40 pontos.

Também este domingo, o Betis levou a melhor no dérbi com o Sevilha (2-1), no Benito Villamarín.

Os visitantes até estiveram em vantagem, por intermédio de Ruben Vargas, aos 17 minutos, mas o Betis operou a reviravolta ainda antes do intervalo, graças aos golos de Johny Cardoso (25m) e Chucho Hernández (45+3m).

O Betis, que perdeu Isco – devido a acumulação e amarelos – para o jogo com o Barcelona, continua na sexta posição, com os mesmos 47 pontos do Villarreal, que está em quinto.

O Sevilha é 11.º classificado da liga espanhola, com 36 pontos.

Noutro dos jogos do dia, Athletic Bilbao e Osasuna empataram a zero no País Basco.