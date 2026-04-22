O Elche conseguiu uma vitória surpreendente sobre o Atlético Madrid nesta quarta-feira, por 3-2, num jogo com um português em grande destaque. André Silva bisou e Martim Neto foi titular.

O Atlético Madrid chegou cedo à vantagem, aos 10 minutos, com golo de Nico González. Affengruber empatou a partida aos 18 minutos e o Atlético ficou com a tarefa ainda mais dificultada aos 30m, quando Thiago Almada foi expulso numa jogada insólita.

Agarrou um adversário pela camisola dentro da grande área contrária e concedeu grande penalidade. André Silva converteu-a com sucesso. Porém, o mesmo Nico bisou aos 34 minutos e empatou o jogo.

O nó só seria desatado aos 75 minutos, com André Silva a finalizar dentro da grande área de primeira. 3-2 que seria protegido até ao final.

O Elche soma três pontos importantes na luta pela manutenção, com 35 pontos reunidos, mais dois do que o 18.º classificado. O Atlético Madrid não sairá da quarta posição, com 57 pontos no bolso.