Após mês e meio ausente por lesão, André Silva voltou à competição no início de dezembro, mas vai ser obrigado a parar novamente.



A Real Sociedad informou que o internacional português lesionou-se no «músculo sóleo da perna esquerda». O avançado já iniciou o processo de recuperação e o regresso aos treinos «vai ser progressivo em função da evolução da lesão», explica ainda o clube basco.



Takefusa Kubo também está entregue ao departamento médico da Real Sociedad. Apesar da lesão, o médio ofensivo vai apresentar-se na seleção do Japão, que prepara a participação na Taça da Ásia, para ser reavaliado.



André Silva, de 28 anos, disputou 199 minutos pela Real Sociedad distribuídos por seis jogos.