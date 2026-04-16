Internacional
Há 1h e 44min
Espanha: antigo treinador do Tondela sofre enfarte
Natxo González, de 59 anos, encontra-se estável
AC
O treinador espanhol Natxo González, que já orientou o Tondela, sofreu um enfarte na passada quarta-feira.
O quadro clínico do técnico de 59 anos é estável, segundo o Sant Andreu, equipa que agora comanda e que está no primeiro lugar do quarto escalão do país vizinho.
Natxo González passou quase toda a carreira de treinador em Espanha. Em 2019/20, conduziu o Tondela ao 14.º lugar na Liga, garantindo a permanência. Na temporada seguinte, rumou ao Bolívar, do campeonato boliviano.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS