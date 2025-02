Mal-amado em Old Trafford, Antony teve uma estreia auspiciosa com a camisola do Betis. Os sevilhanos até desperdiçaram duas vantagens na receção ao Athletic Bilbao (2-2), mas viram o brasileiro, cedido pelo Manchester United, ser eleito o MVP do encontro.

Antony esteve na origem do primeiro golo do jogo, ao rematar para defesa incompleta de Unai Simón, que Isco aproveitou para fazer o 1-0, na recarga. Bakambu teve nos pés o segundo para o Betis, antes de Paredes repor a igualdade, na sequência de um canto.

A equipa de Sevilha não acusou o golo sofrido, continuou por cima no encontro e, já depois de Unai Simón ter brilhado na baliza dos bascos com intervenções apertadas, Perraud assinou um golaço, com um tiro do meio da rua. Só que, na segunda parte, novamente na sequência de um canto, o Athletic tornou a nivelar o marcador, desta feita com uma cabeçada eficaz de Sancet.

Ainda na 22.ª jornada da La Liga, o Valência, com André Almeida a titular, ganhou um balão de oxigénio na luta pela manutenção ao derrotar o Celta de Vigo por 2-1, no Mestalla. Luis Rioja foi a figura da partida, ao inaugurar o marcador e assistir para o segundo golo Ché, apontado por Javi Guerra. Pelo meio, Pablo Durán marcou para o Celta.

Também por 2-1, o Osasuna levou de vencida a Real Sociedad. O croata Budimir bisou pela equipa de Pamplona e Oskarsson reduziu no tempo de compensação.