Sonia Bermúdez é a nova treinadora da seleção feminina de futebol de Espanha, informou esta segunda-feira a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

A técnica de 40 anos vai ocupar o cargo que pertencia a Montse Tomé, que viu o seu contrato não ser renovado depois da derrota nas grandes penalidades, na final do campeonato da Europa, em julho, frente a Inglaterra.

Sonia Bermúdez orientava a seleção feminina espanhola de sub-23.

«Agradecemos a Montse Tomé pelo trabalho, profissionalismo e dedicação nas várias funções enquanto membro das seleções nacionais na RFEF, especialmente durante o seu tempo como treinadora da seleção nacional», pode ler-se no comunicado da Federação espanhola.