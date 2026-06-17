A Polícia Nacional de Espanha, em operação conjunta com a Interpol, Europol, Euipo e Olaf, apreenderam 16 toneladas de camisolas falsificadas, o que equivale a 66 mil artigos, de seleções nacionais e clubes de futebol.

A investigação começou em abril do ano passado, em várias cidades espanholas como Madrid, Barcelona, Málaga e Elche, em antecipação ao Mundial de 2026.

Até ao momento foram presas 95 pessoas por crimes contra a propriedade industrial.

As peças de vestuário apreendidas destinavam-se à venda ilícita na rua, comércio ambulante ilegal, plataformas online e redes sociais.

As autoridades estimam que o valor destes produtos ultrapasse os dois milhões de euros, enquanto o prejuízo económico para as marcas ronde os sete milhões de euros.

Esta operação visa o combate à proliferação de vestuário desportivo falsificado associado a grandes eventos desportivos internacionais.