O caso relativo ao alegado insulto de Jude Bellingham a Mason Greenwood foi arquivado, depois de não ter sido possível provar que o médio do Real Madrid chamou «violador» ao extremo do Getafe, no jogo entre as duas equipas, em fevereiro.

A Federação Espanhola (RFEF) confirmou que não existe clara evidência daquilo que Bellingham disse ao compatriota, apesar da perícia labial.

Segundo a Marca, não ficou esclarecido se o médio dos «merengues» disse «rapist» (violador, em inglês) ou «rubbish» (lixo).

Recorde-se que Greenwood estava acusado de tentativa de violação e agressão à namorada, mas o processo foi encerrado em fevereiro do ano passado, depois de as acusações terem sido retiradas.