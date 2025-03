O Atlético Madrid aproveitou a derrota do Real Madrid no Benito Villamarín e, ao vencer por 1-0 na receção ao Athletic Bilbao, subiu à liderança do campeonato espanhol, à condição.

Vinda de um empate épico com o Barcelona na Taça do Rei e antes do duelo com os «merengues» na Liga dos Campeões, a equipa de Diego Simeone só chegou ao golo aos 66 minutos. Lançado aos 59, Julián Álvarez precisou de pouco tempo para marcar pelo terceiro jogo consecutivo.

Em vantagem, o Atlético Madrid baixou linhas, enquanto os bascos foram em busca de levar pontos do Metropolitano.

Os «colchoneros» não se livraram de três bolas nos ferros, mas seguraram o 1-0 e vão passar a noite na liderança. A equipa de Simeone tem 56 pontos, mais dois do que o Barcelona e o Real Madrid, embora os catalães ainda recebam a Real Sociedad este domingo.