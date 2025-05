O Atlético de Madrid não foi além de um nulo na visita ao Alavés, este sábado, na 34.ª jornada da Liga espanhola.

Os «colchoneros», que pelo quarto ano seguido não vencem no reduto do Alavés, estão praticamente arredados das contas do título e até podem ver Barcelona e Real Madrid a cavarem uma diferença ainda maior no topo da tabela.

Com quatro jogos por disputar, a equipa de Diego Simeone segue no terceiro lugar, com 67 pontos, menos cinco do que os «merengues» e a nove dos catalães, ambos com menos uma partida. O Barça visita o Valladolid este sábado e o Real recebe o Celta de Vigo no domingo.

Já o conjunto de Vitoria-Gasteiz, conquista um ponto importante: passa a somar 35, três acima da «linha de água».