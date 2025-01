Depois de 15 vitórias consecutivas, numa série que começou em outubro, o Atlético de Madrid voltou a perder. A equipa de Diego Simeone foi derrotada por 1-0, este sábado, na visita ao Leganés, a contar para a 20.ª jornada da liga espanhola.

O único golo da partida surgiu ao minuto 50, na sequência de um pontapé de canto cobrado por Dani Raba, ao qual Matija Nastasic correspondeu com um golpe certeiro de cabeça.

Os «colchoneros» tiveram várias oportunidades para marcar, mas, quando Marko Dmitrovic não defendeu, foi mesmo a falta de acerto que impediu o golo, como aconteceu aos 90 minutos. Antoine Griezmann dispôs de um penálti e atirou… ao lado da baliza.

Com esta derrota, o At. Madrid fica com a liderança em risco. A equipa de Simeone tem 44 pontos, mais um do que o Real Madrid, que é segundo classificado e recebe o Las Palmas no domingo.

O Leganés, que conquistou a segunda vitória da sua história diante dos «colchoneros», segue no 15.º posto, agora com 22 pontos.

Sevilha opera reviravolta e aproxima-se do Girona

No primeiro jogo do dia, o Sevilha foi vencer a casa do Girona (2-1).

Os forasteiros desperdiçaram um penálti logo aos três minutos e, aos 36, a equipa catalã adiantou-se, por Arnau Martínez.

No segundo tempo, surgiu a reviravolta da formação da Andaluzia, com os golos de Saúl Ñíguez (59m) e Dodi Lukebakio (88m).

Assim, o Sevilha sobe a nono e passa a somar 26 pontos, agora a apenas dois do Girona (8.º).