Depois de um desaire diante do Rayo Vallecano e um empate frente ao Club Brugge, o Atlético de Madrid venceu o Espanyol por 4-2.

A precisar de uma resposta face aos últimos resultados, os «colchoneros» entraram na partida a perder. Jofre fez o primeiro para o Espanyol aos seis minutos do encontro.

Aos 21 minutos, o comandados de Diego Simeone restabeleceu a igualdade através de Alexander Sorloth, resultado que até ao intervalo não sofreu qualquer tipo de alteração.

Na segunda parte, Giuliano Simeone (49m) fez o 2-1 e colocou o Atlético de Madrid na frente do marcador pela primeira vez na partida. Ademola Lookman, que já soma quatro golos desde que chegou à capital espanhola, ampliou a vantagem, aos 58 minutos, para 3-1.

Sorloth, que havia feito o primeiro dos «colchoneros», bisou aos 72 minutos, assistido por Ruggeri (4-1). No entanto, Exposito reduziu para a formação visitante, aos 80 minutos, fechando o resultado em 4-2. 

Com esta vitória, o Atlético de Madrid mantém-se no quarto lugar com 48 pontos. Já o Espanyol continua na luta pelas competições europeias com 35 pontos no sexto lugar.

