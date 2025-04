O At. Madrid venceu este domingo em casa do Sevilha, por 2-1, e com este resultado colocou-se a três pontos do Real Madrid, que é segundo classificado da Liga Espanhola.

Depois da derrota do Real Madrid em casa com o Valência (2-1) e do empate do líder Barcelona na receção ao Bétis (1-1), os colchoneros tinham uma boa oportunidade de se aproximarem do topo e não a desperdiçaram.

Lucien Agoumé (7m) até colocou o Sevilha na frente, mas Julian Alvarez (25m), de grande penalidade, e Pablo Barrios (aos 90+3 minutos) deram o triunfo ao Atlético.

Com este triunfo, o At. Madrid passa a somar 60 pontos, menos sete do que o Barcelona e menos três do que o Real Madrid,.

No último jogo da noite em Espanha, Villarreal e Ath. Bilbao empataram sem golos, o que manteve as duas equipas na mesma: o Ath. Bilbao em quarto e o Villarreal em quinto, mas com os mesmos pontos do Betis, que é sexto classificado.