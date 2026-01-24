O Athletic Bilbao, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, perdeu na visita ao Sevilha (2-1), na 21.ª jornada da Liga espanhola de futebol, antes de receber os leões na próxima quarta-feira.

Os bascos averbaram a segunda derrota seguida e o quinto jogo sem vencer para o campeonato doméstico, no qual ainda não triunfaram em 2026.

Peque (42 minutos) e o nigeriano Akor Adams (56m), de penálti, deram a volta ao golo inaugural de Robert Navarro (40m) e devolveram os andaluzes às vitórias cinco jornadas depois.

O português Fábio Cardoso ficou no banco de suplentes do Sevilha, que subiu ao 11.º lugar e alcançou os 24 pontos do Athletic Bilbau (12.º), numa dupla acompanhada provisoriamente por Elche (nono), Real Sociedad (10.º) e Girona (13.º), sendo que os últimos dois clubes ainda não jogaram.

O top-5 do campeonato espanhol é, para já, encerrado pelo Espanhol, com 34 pontos, após ter sofrido a segunda derrota consecutiva em Valência (3-2), face ao penálti do recém-entrado belga Largie Ramazani em tempo de compensação.

Os portugueses André Almeida, suplente, e Thierry Correia, lesionado, não participaram no segundo triunfo sucessivo do Valência, 14.º, com 23 pontos.

Igual ciclo vive o Osasuna, que beneficiou de um autogolo do neerlandês Jozhua Vertrouwd e de um tento de Asier Osambela nos descontos para bater fora o Rayo Vallecano (3-1) e subir à oitava posição, com 25 pontos.

O conjunto dos arredores de Madrid é 15.º e leva 22 pontos, três acima da zona de descida, formada por Alavés, Levante e Oviedo, todos com menos um jogo, apesar de os valencianos, treinados pelo português Luís Castro, se terem estreado a vencer em casa frente ao Elche (3-2), na sexta-feira, no arranque da ronda.