O Athletic Bilbao somou a segunda vitória em dois jogos da presente edição da Liga espanhola, ao bater em casa o Rayo Vallecano por 1-0.

Oihan Sancet, suplente utilizado que foi a jogo no início da segunda parte, assinou o único golo do jogo, na conversão de um penálti aos 66 minutos.

Com este resultado, a equipa basca segue no grupo de líderes da Liga espanhola juntamente com Villarreal, Barcelona e Real Madrid, todos com 6 pontos. O Rayo Vallecano segue com 3 pontos.