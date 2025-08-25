Internacional
Há 1h e 11min
Espanha: Athletic Bilbao vence e segue no pelotão de líderes
Bascos ainda não perderam pontos na Liga espanhola
Bascos ainda não perderam pontos na Liga espanhola
O Athletic Bilbao somou a segunda vitória em dois jogos da presente edição da Liga espanhola, ao bater em casa o Rayo Vallecano por 1-0.
Oihan Sancet, suplente utilizado que foi a jogo no início da segunda parte, assinou o único golo do jogo, na conversão de um penálti aos 66 minutos.
Com este resultado, a equipa basca segue no grupo de líderes da Liga espanhola juntamente com Villarreal, Barcelona e Real Madrid, todos com 6 pontos. O Rayo Vallecano segue com 3 pontos.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS