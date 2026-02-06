O sorteio das meias-finais da Taça do Rei, esta sexta-feira, ditou que o Atlético de Madrid vai defrontar o Barcelona, o detentor do troféu, enquanto Athletic Bilbao e Real Sociedad vão disputar a outra vaga da final.

O Athletic-Real Sociedad será o primeiro jogo e está marcado para a próxima quarta-feira, 11 de fevereiro, às 20h00. A segunda mão, no reduto da Real Sociedad, fica agendada para 4 de março (20h00).

Já o Atlético de Madrid vai receber o Barça no Metropolitano, a 12 de fevereiro (20h00). O duelo no Camp Nou vai acontecer a 3 de março, à mesma hora.