Internacional
Há 24 min
Espanha: Atlético-Barça e dérbi basco nas meias-finais da Taça do Rei
Jogos da primeira mão vão ser jogados em casa dos «colchoneros» e do Athletic
Jogos da primeira mão vão ser jogados em casa dos «colchoneros» e do Athletic
O sorteio das meias-finais da Taça do Rei, esta sexta-feira, ditou que o Atlético de Madrid vai defrontar o Barcelona, o detentor do troféu, enquanto Athletic Bilbao e Real Sociedad vão disputar a outra vaga da final.
O Athletic-Real Sociedad será o primeiro jogo e está marcado para a próxima quarta-feira, 11 de fevereiro, às 20h00. A segunda mão, no reduto da Real Sociedad, fica agendada para 4 de março (20h00).
Já o Atlético de Madrid vai receber o Barça no Metropolitano, a 12 de fevereiro (20h00). O duelo no Camp Nou vai acontecer a 3 de março, à mesma hora.
✅ ¡𝗙𝗲𝗰𝗵𝗮𝘀 y 𝗵𝗼𝗿𝗮𝘀 confirmadas!— RFEF (@rfef) February 6, 2026
🏆 𝗦𝗘𝗠𝗜𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 de la #CopaDelReyMapfre.#LaCopaMola pic.twitter.com/ZfUwaIfCdM
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS