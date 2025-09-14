A Liga espanhola fechou este sábado a competição com resultados surpreendentes. Por um lado, o Atlético de Madrid venceu pela primeira vez e aplicou a primeira derrota ao Villarreal. Do outro, o Athletic Bilbao, que ainda não tinha perdido, foi surpreendido em casa frente ao Alavés.

Pelo Villarreal, Renato Veiga foi titular e jogou toda a partida. No entanto, o primeiro golo do adversário saiu dos pés do português. O defesa-central fez um passe para uma zona proibida. Julián Alvarez interceptou e assistiu a Pablo Barrios. Estava inaugurado o marcador aos nove minutos.

Já na segunda parte, aos 52 minutos, Nico González saltou mais alto do que os adversários para fazer o 2-0, fazendo a estreia pelo novo clube com um golo. O marcador não mais se alterou e o Atlético Madrid acabou por carimbar o primeiro triunfo na Liga espanhola.

Os «colchoneros» subiram ao nono lugar com cinco pontos, enquanto que Villarreal mantém-se, para já, no quarto lugar com sete pontos.

Na outra partida, no Estádio San Mamés, o Athletic Bilbao foi surpreendido e perdeu por 1-0 com o Alavés. Berenguer, aos 57 minutos, marcou o golo solitário da partida.

Com este resultado, o clube basco perde pela primeira vez depois de três triunfos nos três primeiros jogos. O Athletic Bilbao desce, para já, para a terceira posição, com nove pontos. Já o Alavés é sétimo, com sete pontos conquistados.











