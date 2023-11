O Atlético de Madrid entrou em campo pressionado pelos resultados dos concorrentes diretos: todas as equipas acima na classificação – os três primeiros, Girona, Real Madrid e Barcelona- já tinham vencido nesta jornada. E, no início da ronda, o Athletic de Bilbau também tinha ganho, aproximando-se do quarto lugar.

Embalada pela goleada aplicada ao Celtic, na ‘Champions’, a equipa de Diego Simeone lançou-se ao ataque.

O Vilarreal parecia inseguro, retraído, mas era enganador. A meio do primeiro tempo, atraindo a pressão alta do Atlético, construiu uma jogada perfeita, construindo desde o guarda-redes. Golo de Moreno a gelar o Metropolitano.

O Atlético demorou a reagir, mas ainda empatou antes do intervalo. Arrancada de Griezmann, com oferta do golo para Witsel. O francês ainda não tinha feito assistências na liga, esta época, ao contrário do que já fez na Liga dos Campeões; o belga ainda não tinha marcado.

A segunda parte foi ‘colchonera’, mas o Atlético só garantiu a vitória na parte final. Griezmann marcou aos 80 minutos e Samuel Lino tranquilizou Simeone aos 85. O brasileiro ex-Gil Vicente já tinha marcado ameio da semana, está em alta.

O Atlético de Madrid mantém a quarta posição e ainda tem um jogo em atraso. O Villarreal segue em 14º, só com 12 pontos, á espera da chegada do novo treinador. Marcelino García Toral deve assumir esta semana a equipa que, esta noite foi orientada pelo interino Miguel Ángel Tena.

Empate no dérbi de Sevilha

O Bétis perdeu uma oportunidade de aplicar um duro golpe no seu eterno rival, que anda meio desorientado e longe dos seus melhores dias.

Apesar de ser visitante, o Bétis teve mais e melhores oportunidades de golo. Chegou mesmo a estar em vantagem, marcando aos 15 minutos pelo ex-jogador do Sporting, Hector Bellerín, mas um golo de Rakitic salvou um ponto para a equipa da casa.

William Carvalho não saiu do banco de suplentes do Bétis que, com este ponto, segue no sétimo lugar. O Sevilha, que ainda não ganhou desde que Diego Alonso substituiu José Luis Mendilibar no comando da equipa, é 15º com 12.