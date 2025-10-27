O Atlético Madrid venceu o Betis na noite desta segunda-feira, por 2-0, em duelo da décima jornada da Liga. O duelo aconteceu no estádio La Cartuja, pois o Benito Villamarín, casa habitual do Betis, está em obras de renovação.

O primeiro golo dos madrilenos surgiu logo aos três minutos de jogo, na sequência de um lançamento lateral longo. Após alguns ressaltos, Giuliano Simeone (filho do treinador) rematou de primeira à entrada da área e assinou um grande golo.

A fechar a primeira parte, Álex Baena fez o 2-0 num contra-ataque rápido dos colchoneros. Fez um grande remate cruzado após um belo trabalho de Julian Álvarez na assistência.

Bem ao estilo de Simeone, o Atlético de Madrid teve menos bola e menos remates, mas garantiu os três pontos. A organização defensiva é o seu forte e apenas os dois grandes de Madrid perderam somente uma vez esta época na La Liga.

O Atlético sobe para quarto lugar na tabela, com 19 pontos em dez jogos. O Betis soma 16 pontos, na sexta posição.