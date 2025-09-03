Alejandro Baldé lesionou-se no treino desta quarta-feira do Barcelona.

O emblema catalão informou que o lateral esquerdo sofreu uma leve lesão no tendão da coxa esquerda, mas não divulgou o tempo de paragem previsto. No entanto, a imprensa espanhola avança que o jogador de 21 anos vai ficar afastado dos relvados entre três e quatro semanas.

Baldé já teve de lidar com problemas na coxa esquerda no passado mês de abril. O internacional espanhol falhou a final da Taça do Rei contra o Real Madrid e também a meia-final da Liga dos Campeões, diante do Inter Milão.

O lateral vai perder os jogos contra Valência, Newcastle, Getafe e Oviedo, mas deverá estar disponível para defrontar a Real Sociedad e o PSG, a 28 de setembro e 1 de outubro, respetivamente.