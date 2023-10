O Barcelona vai apresentar as contas do clube na próxima assembleia geral e, o mínimo que se pode dizer, é que as dívidas continuam a ser impressionantes.

Os valores mais elevados dizem respeito a jogadores contratados em 2022, mas com planos de pagamento diferidos para os anos seguintes.

O Barcelona tem uma dívida a curto prazo de 89 milhões de euros – terão de ser pagos durante esta época – e uma dívida a longo prazo de 118 milhões de euros. No total, 207 milhões de euros.

A dívida mais elevada é a de Raphinha. O Barcelona deve pagar este ano 24 milhões de euros ao Leeds United, de Inglaterra, e outros 38 milhões no futuro.

Por Lewandowski faltam pagar dez milhões de euros esta época ao Bayern de Munique e outros 21 milhões a longo prazo.

No caso de Ferrán Torres, contratado em janeiro de 2022 ao Manchester City, faltam pagar 13 milhões de euros esta época e 26 milhões em prestações futuras.

Há ainda um pagamento diferido relativo a Frenkie de Jong, contratado em 2019. Neste caso, o clube catalão deve 16 milhões de euros ao Ajax, cuja pagamento terá de ser feito este ano.

Outro pagamento que terá de ser feito esta época diz respeito à contratação do defesa Koundé, ao Sevilha. São 11 milhões de euros esta época e 24 milhões no futuro.

As dívidas de curto prazo são prioritárias uma vez que, se não forem pagas, os clubes podem processar o Barcelona, que ficaria impedido de contratar mais reforços. Afetaria, desde logo, as desejadas aquisições de João Félix e João Cancelo.

A imprensa espanhola afirma que o Barcelona tem previstas no seu orçamento as verbas necessárias para fazer os pagamentos sem atrasos.