O Barcelona goleou a equipa sensação da temporada passada na La Liga, o Girona, na tarde deste domingo, por 1-4. Um jogo dominado pelos culés, com vários jogadores jovens em evidência.

O primeiro tento foi marcado pelo campeão europeu (de 17 anos) Lamine Yamal. Tirou a bola a um defesa do Girona e partiu sozinho para a baliza, desferindo um grande remate.

Cinco minutos depois, Yamal marcou outro golo na ressaca, com um remate de primeira colocado na malha lateral. Três golos e quatro assistências para o extremo esta temporada - ele que, apesar da tenra idade, não recebe lições de futebol. Já as dá.

Dani Olmo fez o terceiro, a abrir a segunda parte. E com um grande remate cruzado, a fazer lembrar um mítico golo do brasileiro Maicon no Mundial 2010.

Pedri marcou o último golo dos culés à entrada da última meia-hora, ao ultrapassar o guarda-redes contrário com grande classe e a atirar para a baliza deserta.

O experiente Cristian Stuani fez o 4-1 final, também com a baliza aberta. Tornou-se o jogador com mais golos enquanto suplente na história da La Liga.

O suplente utilizado Ferran Torres ainda viu o cartão vermelho direto. Desta forma, o Barcelona protege a liderança da La Liga, com 15 pontos. O Girona fica em sétimo, com sete pontos, à procura da melhor forma.