O Barcelona, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, encaminhou a quinta vitória consecutiva este sábado, no reduto do Las Palmas (2-0), na 25.ª jornada do campeonato espanhol.

Depois de três jogos de suspensão, Dário Essugo, emprestado pelo Sporting, foi titular no Las Palmas (saiu aos 67 minutos), enquanto Fábio Silva ficou de fora por lesão.

Insatisfeito com a produção da equipa no primeiro tempo, que terminou com o nulo no marcador, Hansi Flick lançou Dani Olmo para o lugar de Fermín López após o intervalo e colheu frutos da substituição aos 62 minutos.

Após receber um passe de Lamine Yamal na zona de penálti, Olmo driblou um adversário e rematou para um golaço.

Apesar da vantagem, o Barça não se livrou de um susto na reta final, quando Eric García tocou com o braço na bola dentro da área «blaugrana», mas o lance acabou invalidado por fora de jogo do conjunto das Canárias.

Já em tempo de descontos, na sequência de uma má saída na construção dos anfitriões, a bola sobrou para Raphinha, que assistiu Ferran Torres (90+5m) e o avançado espanhol atirou em força para selar as contas.

Embora sem brilhantismo, o Barcelona, que ainda não perdeu em 2025, mantém a liderança do campeonato espanhol, com 54 pontos, mais um do que o Atlético Madrid e mais três do que o Real, que este domingo recebe o Girona. Já o Las Palmas, segue em 17.º, com os mesmos 23 pontos do Valência, que está em posição de descida.