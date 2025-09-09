Espanha: Barcelona recebe Valência no estádio onde joga a equipa B
Com o Camp Nou ainda por licenciar, a partida da La Liga foi agendada para o Estádio Johan Cruyff
Ainda não é desta que o Barcelona vai estrear o novo Camp Nou. O clube catalão confirmou que a receção ao Valência, da quarta jornada da Liga espanhola, terá como palco o Estádio Johan Cruyff, onde costuma atuar a sua equipa B.
Numa nota publicada no seu site, o Barça explica que continua a trabalhar «intensamente para obter as autorizações administrativas necessárias para a abertura do Camp Nou nas próximas semanas».
𝗙𝗖 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2025
Depois de ter disputado os primeiros três jogos fora de casa, frente a Maiorca, Levante e Rayo Vallecano, o Barcelona estreia-se em “casa”, esta temporada, frente ao Valência, num jogo agendado para as 20h00 do dia 14 de setembro.
Os catalães, campeões espanhóis em título, ocupam a terceira posição na La Liga, com sete pontos, tantos quantos o Villarreal e o Espanhol. A liderança da prova é partilhada por Real Madrid e Athletic Bilbao, ambos com nove pontos.